رئيس جامعة أسيوط يشارك المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري بالعاصمة الإدارية الجديدة

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى، الذى انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التعليم العالي بأن المجلس وجه برقية شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية ، وتكريم سيادته لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

كما يثمن المجلس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اثناء حضور سيادته فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه سيادته بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به سيادته من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وثمن المجلس كذلك توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.



وثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

وأكد المجلس على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماع سيادته بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة، وسوف يتابع المجلس بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على كافة مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

كما وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الجهد المشرف للجامعة في إعداد وتنظيم احتفالية " يوم تفوق الجامعات المصرية" بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ووجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.



كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



ووجه الوزير أيضًا بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكذلك تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم. كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع.

رئيس جامعة اسيوط يشارك المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس جامعة اسيوط يشارك المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري بالعاصمة الإدارية الجديدة