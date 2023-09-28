بـ 1200 قرص.. ضبط شخص روج للعقاقير الطبية المخدرة في الجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة ، مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (عدد 1200 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عامل بأوسيم

فارق عامل الحياة على إثر إصابته بصعق كهربائي، في أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل أصيب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وشهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث بالبدرشين

أصيب 4 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى البدرشين، تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلو إلى المستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

4أشخاص يتخلصون من جارهم طعنا بالسكسن لخلافات الجيرة بالشرقية



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بالتعدى على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها نجار، مصاب بجروح وتوفـى حال إسعافه، إثر ادعاء تعدى من آخرين.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفـى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي لتناولهم وجبة فاسدة في الهرم

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم غذائي في منطقة حدائق الأهرام، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول 4 مواطنين مصابين بحالة تسمم غذائي بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 مواطنين بالتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة بمنطقة حدائق الأهرام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

