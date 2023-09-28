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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي لبحوث الإسكان يعلن موعد انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام

المركز القومي لبحوث
المركز القومي لبحوث الإسكان

أعلن المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، موعد انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، المقرر له  من 13-15 ديسمبر 2023 بمقر المركز بالدقى.

ويعتزم المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء تنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له تحت عنوان "نحو مدن خضراء، ذكية ومرنة" وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، مناقشة عدد من المحاور الرئيسية مع نخبة من صناع القرار بالقطاع الحكومى والخاص والباحثين ورواد الصناعات ذات الصلة لمناقشة سبل التعاون والاستثمار عن طريق طرح التجارب الدولية لإعداد استراتيجية لبناء المدن الذكية، وأحياء مرنة وصحية والتشييد المستدام والاستثمار الأخضر لمستقبل أكثر مرونة للتجاوب مع المتغيرات، والتوامة الرقمية والإدارة المستدامة للطاقة والمياه وإدارة مشروعات التشييد وصولاً لأفضل الممارسات والحلول الإبداعية.

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