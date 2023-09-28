عاجل
الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد خلال أيام قليلة
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معلومات عن GEN Z أول مسابقة أبحاث لطلاب الجامعات

مسابقة جيل Z
مسابقة "جيل Z"

أُطلقت مسابقة "جيل Z"، حيث يعد أضخم برنامج مسابقات بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار، وريادة الأعمال بتمويل ودعم يصل إلى 50 مليون جنيه.

txt

الإجازات الرسمية في أكتوبر 2023

ومن الممكن التقدم للمسابقة لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، من خلال الموقع الإلكتروني www.gen-z.untapcompete.com، في الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، وللاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقديم في البرنامج يرجى زيارة الموقع.

الفئات المستهدفة 

وهذه المسابقة تستهدف نشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.

الفكرة الابتكارية

ولابد من أن تكون الفكرة الابتكارية مستندة على أسس علمية واضحة، وأن تكون الجهة المستفيدة من الابتكار أو المبادرة واضحة وجلية حتى يعود بالنفع على وطننا الحبيب.

مواد متعلقة

Snap توقف خدمة الواقع المعزز وتسرح 170 موظفًا

الإجازات الرسمية في أكتوبر 2023

وزير العمل يشارك بملتقى توظيف وحفل تخريج الدفعة الأولى من الجامعات التكنولوجية

رئيس كاراباخ يوقع مرسومًا بحل جميع مؤسسات الدولة

بعد ماجد الكدواني وغادة عبد الرازق.. "الذنب" يجمع هاني سلامة بمحمد القس

محظورات يجب على الطلاب تجنبها في الدراسة .. أبرزها قصات الشعر الغريبة

خاف الردار يرصده.. ضبط سائق أتوبيس طمس اللوحات المعدنية
الجريدة الورقية