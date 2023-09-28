معلومات عن GEN Z أول مسابقة أبحاث لطلاب الجامعات

أُطلقت مسابقة "جيل Z"، حيث يعد أضخم برنامج مسابقات بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار، وريادة الأعمال بتمويل ودعم يصل إلى 50 مليون جنيه.

ومن الممكن التقدم للمسابقة لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، من خلال الموقع الإلكتروني www.gen-z.untapcompete.com، في الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، وللاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقديم في البرنامج يرجى زيارة الموقع.

الفئات المستهدفة

وهذه المسابقة تستهدف نشر ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات المصرية وحث الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة على إنشاء شركاتهم الناشئة، والذين لديهم أفكار ابتكارية أو مبادرات مجتمعية تعالج صعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على تحديات موجودة.

الفكرة الابتكارية

ولابد من أن تكون الفكرة الابتكارية مستندة على أسس علمية واضحة، وأن تكون الجهة المستفيدة من الابتكار أو المبادرة واضحة وجلية حتى يعود بالنفع على وطننا الحبيب.