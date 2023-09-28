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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإجازات الرسمية في أكتوبر 2023

نصر السادس من أكتوبر
نصر السادس من أكتوبر

الإجازات الرسمية للموظفين.. يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 وخاصة في شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إجازة المولد النبوى الشريف.

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الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وبحسب لأجندة المعلنة من الحكومة، فإن الإجازات الرسمية المتبقية عام 2023، هي يوم واحد فقط، خلال مدة الـ3 شهور المتبقية من العام الحالي، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية أيام “الجمعة” و"السبت" من كل أسبوع كالآتى:

1- يوم الجمعة 6 أكتوبر.. إجازة ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 ومن المقرر ترحيله بقرار من المجلس الوزراء إلى الخميس نهاية الأسبوع.

الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر:

السبت 7 أكتوبر 

الجمعة 13 أكتوبر عطلة أسبوعية

السبت 14 أكتوبر عطلة أسبوعية

الجمعة 20 أكتوبر عطلة أسبوعية

السبت 21 أكتوبر عطلة أسبوعية

الجمعة 27 أكتوبر عطلة أسبوعية

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