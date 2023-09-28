Snap توقف خدمة الواقع المعزز وتسرح 170 موظفًا

قررت شركة Snap إغلاق قسم من شركتها كان مخصصًا لتقديم خدمات الواقع المعزز (AR) لعملاء المؤسسات.

تم الإعلان عن هذا القسم، المسمى AR Enterprise Service (ARES)، لأول مرة في مارس من هذا العام. قدمت ARES مجموعة تسوق للعلامات التجارية، مما سمح لها باستخدام ميزات تجربة الواقع المعزز، وعارض ثلاثي الأبعاد لفحص المنتجات من زوايا متعددة، وتقنية التوصية بالملاءمة والحجم، ومدير مؤسسة حيث يمكن للعلامات التجارية استضافة جميع الأصول الرقمية وإدارتها.

قدمت شركة Snap مرايا ARES وAR Mirrors في قمة الشركاء في أبريل، حيث عرضت العروض المقدمة للعلامات التجارية. قامت شركة Coca-Cola وMen's Wearhouse وNike باختبار هذه التكنولوجيا، حيث قامت شركة Coca-Cola بإنشاء آلة بيع تدعم تقنية الواقع المعزز. تم توسيع مجموعة التسوق بميزات جديدة، بما في ذلك النقل المباشر للملابس، الذي يبسط عملية إنشاء أصول الواقع المعزز لتجار التجزئة.

أغلقت شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat، فريق المحتوى الخاص بها في المملكة المتحدة، وفقًا لما أوردته بلومبرج، بناءً على مذكرة داخلية أرسلها الرئيس التنفيذي لشركة Snap Evan Spiegel، والتي أكدتها Snap لاحقًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي في المذكرة أن ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي أثر على الميزة التنافسية لشركة Snap. وأشار أيضًا إلى الحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في أدوات الويب بدلاً من تكنولوجيا الهاتف المحمول، والتي وصفها شبيجل بأنها "معقدة من الناحية الفنية وأقل جذبًا لعملائنا".

أشار شبيجل إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي قد سهّل على جميع الشركات تقديم تجارب تجريبية، مما يجعل من الصعب على شركاتها أن تميز نفسها.

اتخذت الشركة قرارًا بالتوقف عن الاستثمار في ARES لأنها تتطلب تمويلًا كبيرًا، وهو ما لا يمكنها توفيره. ونتيجة لذلك، سيتم إلغاء 170 وظيفة في Snap، ولكن قد يتم عرض أدوار أخرى على بعض الموظفين مثل دعم CameraKit وإعلانات الواقع المعزز المدعومة وغيرها.

كتب Spiegel: "أنا ممتن للغاية للعمل الشاق الذي قام به فريق AR Enterprise لدينا". "من الصعب للغاية إنشاء مشروع تجاري جديد، ومن المؤلم للغاية إنهاءه، ولكن الرغبة في تحمل المخاطر وتجربة أشياء جديدة هي التي تدفع العالم إلى الأمام من خلال الابتكار والتجريب. تجسد شجاعة وقوة أعضاء فريق AR Enterprise لدينا الكثير مما أحبه في Snap، وأنا آسف جدًا لأن هذا المشروع لم ينجح كما كنا نأمل.

قال: "الريادة في مجال الواقع المعزز تعني أننا سنفشل في بعض الأحيان، وأنا فخور بأن فريقنا تجرأ على بناء هذا العمل حتى لو لم ننجح".

ذكرت شركة Snap في المذكرة أنه لا يزال لديها 250 مليون مستخدم يوميًا يتفاعلون مع تجارب الواقع المعزز الخاصة بها.