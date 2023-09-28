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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلق أولى حلقات بطولة الجمهورية للفروسية بمركز بيجاسوس

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم الخميس منافسات الموسم الرياضى 2023/2024  للاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقى ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية ، والذى يتضمن بطولة الجمهورية ، وبطولة كأس مصر ، والنشاط الصيفى ، حيث تقام اليوم الحلقة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع للدرجات big tour , medium tour , small tour  والدرجة الخامسة وتستمر منافسات الحلقة الأولى حتى  يوم السبت على ميادين  مركز بيجاسوس للفروسية .


يشارك في الحلقة الأولى أكثر من 150  فارسا و فارسة من جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بالإضافة إلى الهيئات الرياضية المنتسبة ومراكز الفروسية الخاصة ، وقد أرسل الاتحاد الشروط الفنية ، ولائحة الجوائز الفائزين بالمراكز الستة الأوائل فى كل درجة  وأرتفاع للبطولة إلى جميع الأندية والهيئات ، قبل بدء المسابقة بوقت كاف .

كان المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد ، قد عقد اجتماعات موسعة مع الأندية والهيئات العاملة فى الاتحاد ، لشرح مراحل الدورى فى الموسم الجديد ، والتعرف على مقترحات الفرسان للمنافسات المختلفة ، والمشكلات التى يواجهها الفرسان خلال الموسم ، حيث وعد حطب بحل جميع المشكلات ، وكلف جميع اللجان المختلفة بالاتحاد بتزليل أى مشكلة تواجه أى فارس ، مهما كان سنه أو الدرجة التى يلعب فيها الفارس ، ومنح المتبارين الوقت الكافى فى دفع رسوم التسجيل قبل المشاركة فى اى حلقة من حلقات بطولة الجمهورية " دورى الفروسية  " .

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