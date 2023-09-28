انطلق أولى حلقات بطولة الجمهورية للفروسية بمركز بيجاسوس

انطلقت اليوم الخميس منافسات الموسم الرياضى 2023/2024 للاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقى ورئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية ، والذى يتضمن بطولة الجمهورية ، وبطولة كأس مصر ، والنشاط الصيفى ، حيث تقام اليوم الحلقة الأولى من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع للدرجات big tour , medium tour , small tour والدرجة الخامسة وتستمر منافسات الحلقة الأولى حتى يوم السبت على ميادين مركز بيجاسوس للفروسية .



يشارك في الحلقة الأولى أكثر من 150 فارسا و فارسة من جميع الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، بالإضافة إلى الهيئات الرياضية المنتسبة ومراكز الفروسية الخاصة ، وقد أرسل الاتحاد الشروط الفنية ، ولائحة الجوائز الفائزين بالمراكز الستة الأوائل فى كل درجة وأرتفاع للبطولة إلى جميع الأندية والهيئات ، قبل بدء المسابقة بوقت كاف .

كان المهندس هشام حطب رئيس الاتحاد ، قد عقد اجتماعات موسعة مع الأندية والهيئات العاملة فى الاتحاد ، لشرح مراحل الدورى فى الموسم الجديد ، والتعرف على مقترحات الفرسان للمنافسات المختلفة ، والمشكلات التى يواجهها الفرسان خلال الموسم ، حيث وعد حطب بحل جميع المشكلات ، وكلف جميع اللجان المختلفة بالاتحاد بتزليل أى مشكلة تواجه أى فارس ، مهما كان سنه أو الدرجة التى يلعب فيها الفارس ، ومنح المتبارين الوقت الكافى فى دفع رسوم التسجيل قبل المشاركة فى اى حلقة من حلقات بطولة الجمهورية " دورى الفروسية " .