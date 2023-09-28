رابط نتائج القبول الموحد 2023 في الأردن وتحديد معدلات القبول

نتائج القبول الموحد ، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في الأردن واختيار الطلاب الجامعات التي يرغبون في التقديم إليها، ينتقلون إلى مرحلة جديدة ومميزة في حياتهم الأكاديمية. يملؤون البيانات ويختارون الرغبات التي يرغبون في تقديمها. مع اقتراب موعد التنسيق الجامعي، يزداد البحث بين الطلاب عن موعد إعلان نتائج التنسيق. وزارة التربية والتعليم في الأردن أعلنت أنه سيتم نشر نتائج التنسيق في مطلع شهر أكتوبر القادم. يمكن للطلاب الاطلاع على النتائج عبر الرابط المخصص فور إعلانها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات

بمجرد ظهور نتائج القبول الموحد يقوم الطلاب بالتحضير لتقديم مستنداتهم اللازمة، وتتضمن هذه المستندات:

نسخ من شهادة الثانوية العامة. صورة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي أمره شهادة صحية خاصة بالطالب ونتائج الفحوصات الطبية. فحص فيروسي للطالب.

أثناء عملية التقديم، ستظهر فاتورة تحتوي على مبلغ المصروفات اللازمة للدفع. يجب إحضار نسخة من هذه الفاتورة للتأكد من دفع المصروفات بنجاح.

نتائج القبول الموحد بالجامعات الاردنية

لمعرفة نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

للاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن 2023 اضغط هنا

للاستعلام عن نتائج القبول الموحد الأردن 2023 اضغط هنا

. اختر قسم النتائج واملأ البيانات المطلوبة.

عندما تتم رفع النتائج بالكامل على الموقع، ستظهر لك صفحة تحتوي على مربع حواري. ادخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك للبحث عن النتيجة.

اضغط على أيقونة “عرض” وستظهر النتيجة على الفور.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب في الأردن الاطلاع على نتائج القبول الموحد بسهولة وسرعة.

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمكن للطلاب في الأردن معرفة نتائج القبول الموحد في الجامعات بسهولة من خلال إتباع أحد الطرق التالية:

بإدخال اسم الطالب أو رقم الهوية الوطنية: ببساطة، يمكن للطلاب إدخال اسمهم أو رقم هويتهم الوطنية على موقع الوحدة لتنسيق القبول الموحد. سيتم عرض نتيجة القبول مباشرة. باستخدام رقم الجلوس: يمكن للطلاب أيضًا استخدام رقم الجلوس الخاص بهم للبحث عن نتيجة القبول.

بمجرد إتمام أي من هذه الخطوات، ستظهر نتيجة القبول الموحد في الجامعات الأردنية على الفور. وللاستعلام عن خدمات إضافية تتعلق بالطلاب والجامعات، يمكن زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.