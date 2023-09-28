زيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة في الجامعات بسوق العمل

وجه المجلس الأعلى للجامعات بزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة في الجامعات بسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه معهم بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتابع بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على كل مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

إشادة بحضور السيسي يوم تفوق الجامعات

ووجه المجلس الأعلى للجامعات برقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية ، وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

وثمن المجلس الأعلى للجامعات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء حضوره فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وثمن المجلس الأعلى للجامعات كذلك توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.



وأشاد المجلس الأعلى للجامعات بالدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات الشكر لأسرة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الجهد المشرف للجامعة في إعداد وتنظيم احتفالية " يوم تفوق الجامعات المصرية" بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا له التوفيق والسداد.

