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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من مسئولى الجهاز التنظيمي للمياه والصرف عن متابعتهم لتشغيل مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، كما قدم مسئولو الشركة القابضة وهيئة المجتمعات، عروضا عن تشغيل وإدارة المنظومة كل فى نطاقه، مؤكداً ضرورة المواكبة الدائمة لأحدث نظم تشغيل وإدارة منظومة المياه والصرف، بما يحقق كفاءة تشغيل المنظومة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة، وكذا تدريب العاملين على طرق التشغيل المختلفة، واتباع اجراءات الأمن والسلامة، وعدم التهاون فيها.

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