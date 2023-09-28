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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مشروعات الطرق والبنية التحتية شرايين التنمية المستدامة في مصر (شاهد)

مشروعات الطرق والبنية
مشروعات الطرق والبنية التحتية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “مشروعات الطرق والبنية التحتية .. شرايين التنمية المستدامة في مصر”.

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 مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر 

وذكر التقرير، أن مشروعات الطرق والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث ساهمت على نحو كبير في معالجة التكدسات المرورية في القاهرة والمحافظات والمدن الرئيسة.

 المشروع القومي للطرق

ويعد المشروع القومي للطرق من المشروعات الضخمة التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا وترعاها الدولة لخدمة المواطنين بعدما تم إقرارها لتنمية البنية التحتية ببناء وتطوير آلاف الكيلومترات في مناطق متفرقة تمثل أكثر من 20% من إجمالي الطرق في مصر. 

ويساهم المشروع القومي للطرق في إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل للسكن والإقامة وقادرة على استيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان والمساعدة على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة.

كما يساهم المشروع في توفير من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية بالإضافة إلى خدمة مناطق التنمية الزراعية في المحافظات كافة، وتعد شبكات الطرق والكباري الأداة الأولى والأساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأنها شريان الحياة التي تجذب الاستثمار وتفتح فرص عمل جديدة.

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