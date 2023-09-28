مواطنو الدقهلية يحتفلون بالمولد النبوى الشريف بتوزيع الشربات

تشهد مصرهذه الأيام احتفالات كبيرة بذكرى المولد النبوي الشريف ، حيث يحرص المصريون على تزيين البيوت والطرقات والأسواق.وشراء الحلوى ويتميز احتفال المصريين بهذه المناسبة كونها عادات وتقاليد متوارثة ولا تكاد تجد فى مصر قرية أومدينة إلا وتجد فيه مظاهر الاحتفال، سواء عبر الأناشيد في مكبرات الصوت، أوبتعليق الزينة في البيوت والمساجد والمحلات، وتوزيع الحلوى وإقامة الولائم وتوزيع الحلوى والعصائر".

وقد احتفل أهالي الدقهلية بالمولد النبوى الشريف، بتوزيع الشربات على السيارات والمارة بالشوارع.

وقال عمرو عبدالباسط ، مقيم بمدينة المنصورة ، إن الاحتفال بمولد الرسول صبى الله عليه وسلم ، هو أعظم الاحتفالات، لافتًا إلى أن مواطنى الدقهلية اعتادوا على توزيع لبشربات بالإضافة إلى شراء حلوى، وتبادل التهنئة.

ويشير مصطفى السيد مقيم ببنى عبيد ، إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف هى مناسبة جميلة "نحتفل بها بطريقة خاصة تعتمد على توزيع الشربات والحلوى.

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