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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة طبيبة وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنصورة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

توفيت طبيبة وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها لمشرحة المستشفي، والمصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة الدولي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم 3127 د س ع، نتيجة إختلال عجلة القيادة في يد السائق.


وأسفر الحادث عن مصرع طبيبة بمستشفى جامعة المنصورة تدعى روان عبد العزيز عبد الحكيم، وتبلغ من العمر 27 عاما، مقيمة بمدينة دمياط الجديدة، فيما أصيب 6 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.
 

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