كان بيعدي الشارع.. إصابة شخص أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

وفي واقعة آخرى كشفت وزارة الداخلية تفاصيل وملابسات مقتل موظفة داخل كلية الاثار بجامعة القاهرة، ومقتل المتهم منتجرًا أثناء هروبه في الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان صباح الخميس: «فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة بإستخدام سلاح نارى حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المذكور بمحافظة مطروح، وحال قيام القوات بإستهدافه قام بالإنتحار بإطلاق عيار نارى تجاه نفسه من ذات السلاح المستخدم في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

كان مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم، شهد حادث قتل، حيث أطلق موظف النيران على زميلته، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا عن طريق سيارة ملاكي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.