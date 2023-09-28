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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكوسة بــ 15 جنيهًا .. تعرف على أسعار الخضروات اليوم بالمنيا

الكوسة
الكوسة

تشهد الأسواق الشعبية وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ، اليوم الخميس 28 سبتمبر ، ارتفاعا ملحوظا لبعض الأصناف ، واستقرارا  في اسعار البيع والشراء  لبعض الأصناف الأخرى ، حيث استقر سعر الكوسة  لــ  15 جنيهًا  للكيلو .

 

وتراوح سعر البامية بــ 35 جنيهًا للكيلو ، والطماطم بــ 20 جنيهًا  للكيلو ، وسجل البطاطس  سعر  12 جنيهًا للكيلو ، والبصل الأحمر والأصفر من 20 لــ 25 جنيهًا للكيلو ، والخيار بــ  10 جنيهات للكيلو ، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي والعروس لـــ 8 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بـ 12 جنيهًا ، وسعر الفلفل الرومي 12 جنيهًا للكيلو  .

وبلغ سعر الملوخية بــ 10 جنيهات ، اللوبيا بــ 30 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت  أسعار بيع الليمون بـ 15 جنيهًا  للكيلو ، وسجلت أسعار بيع ورق العنب لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد، البطاطا بـ 10 جنيهات للكيلو ، وسعر ربطة النعناع 5 جنيهات  ، والكرنب يتراوح بين 20 لــ 25 جنيها للواحدة، والثوم 'الشرش' بـ 3 جنيهات ، وتراوح سعر ربطة الخضار 'البقدونس والشبت والكسبرة' تتراوح بين 5 لــ 7 جنيهات، و'القتة' بـ 7 جنيهات للكيلو.

وفي سياق متصل ، سجلت أسعار بيع وشراء الفاكهة في الأسواق الشعبية  اليوم الخميس ، حيث جاءت  أسعار بيع المانجو الصديقة والسكري  35 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر  بيع المانجو العويس  40 جنيهًا للكيلو  ، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، ووصل سعر بيع كيلو مانجو نعوم لــ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين الرمادي  20 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى بــ 30 جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وبلغ  سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الموز 20  جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر بــ  20 جنيهًا ، وسجل سعر التين الرمادي بـ 15 جنيهًا ، وبلغ سعر الجوافة بـ 15 جنيهًا للكيلو ، وسجل البرقوق الكيلو بـ 25  جنيهًا ،  وبلغ سعر البلح البلدي الكيلو بـ 15 جنيهًا ، وبلح 'الأمهات' 15 جنيهًا للكيلو ، وسجل بلح السيوى 20 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر البلح الأحمر 'زغلول' بـ15 جنيهًا للكيلو ، والكمثرى الكيلو بـ 20 جنيهًا للكيلو .

جديرا بالذكر ، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم ، على الأسواق الشعبية ، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر ، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية .

الجريدة الورقية