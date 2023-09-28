تعليم الفيوم تعلن مواعيد الدراسة والحصص في المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم مواعيد بدء الدراسة فى المدارس بالمحافظة خلال العام 2023/ 2024.

تبدأ الدراسة فى المدارس الثانوية نظام الفترة الواحدة بطابور الصباح فى السابعة والنصف والحصة الاولى فى الثامنة إلا ربع وينتهى اليوم الدراسى بالحصة الثامنة فى الثانية ظهرًا.

والمدارس الثانوية نظام الفترتين "الصباحية " تبدأ فى السابعة والنصف بطابور الصباح والحصة الأولى فى السابعة و45 دقيقة وتنتهى بالحصة السابعة فى الثانية عشرة و25 دقيقة والفترة المسائية تبدأ فى الثانية عشرة والنصف بالطابور والحصة الأولى فى الثانية عشرة و40 دقيقة وينتهى اليوم الدراسى فى الخامسة والربع مساء.

ومواعيد الدراسة فى المدارس الإعدادية نظام الفترة الواحدة تبدأ فى الثامنة إلا ربع بطابور الصباح والحصة الأولى فى الثامنة وينتهى اليوم الدراسي عقب الفترة الثالثة فى الواحدة و40 دقيقة والمدارس نظام الفترتين "الصباحية" تبدأ فى السابعة بطابور الصباح والحصة الأولى في السابعة و10 دقائق وتنتهى بالفترة الثالثة فى الحادية عشرة و50 دقيقة والمدارس الفترة المسائية تبدأ بالطابور الساعة 12 ظهرا والحصة الأولى فى الثانية عشرة و10 دقائق وينتهى اليوم الدراسي في الرابعة و50 دقيقة.

معرض أهلا مدارس

ومن جهة أخرى افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض "أهلًا بالمدارس"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بمنطقة الرملاية بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور، المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، تفقد نائب محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وأشار نائب المحافظ، أن معارض "أهلًا بالمدارس" تأتي فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن تلك المعارض تأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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