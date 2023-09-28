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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تنمية شاملة حققت نقلة نوعية في حياة المواطن المصرى (شاهد)

التنمية في مصر
التنمية في مصر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن جهود الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني، وذكر التقرير أن 10 سنوات من الإنجازات حققتها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى، وجاء القطاع الاقتصادى على رأسها بما شهده من تنمية شاملة من أجل تحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى.
 

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برنامج الإصلاحات الهيكلية 

وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية فى الاقتصاد المصرى والذى يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدفت الدولة تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيا.

خطة الإصلاح الاقتصادى


وأكد التقرير أن النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة ساهم فى تعزيز قدرات مصر فى مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل إمداد الغذاء وغيرها.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الكلية خلال السنوات الماضية تجاوزت تريليون جنيه لتبلغ فى خطة العام المالى 2023/2024 نحو 1.65 تريليون جنيه وذلك رغم الصعوبات التى واجهتا مصر.

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