السيطرة على حريق في كابل كهرباء أرضي بالفيوم

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق في كابل كهرباء أرضي فى مدينة الفيوم قبل أن يمتد لباقي الكابلات وينتقل الي المباني السكنية، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بكابل كهرباء أرضي بشارع جمال عبد الناصر ببداية طريق الفيوم- القاهرة ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران قبل إمتداده لباقي الكابلات ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة 13فى حادث اخر

وفى حادث اخرر اليوم أصيب 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم – القاهرة ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان قد أصيب شخصان في حريق شب بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق هائل بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإطفاء الي مكان الحريق، وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابق واحد، وأسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.