إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة

أصيب 13 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم – القاهرة ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

حادث اخر

وكان قد أصيب شخصان في حريق شب بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق هائل بمنزل بقرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإطفاء الي مكان الحريق، وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابق واحد، وأسفر عن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تاجيل محاكمة متهم

وكانت محكمه جنايات الفيوم برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور وإسلام ابراهيم وبحضور محمد احمد وكيل النيابة وأمانة سر ثروت حكيم سكرتارية تنفيذ صالح كيلاني قد قررت تاجيل محاكمه المتهم محمد رمضان درغام 20 سنة من قرية العجميين بمركز ابشواي لاتهامه بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا وحملها منه سفاحاً ، الي الثاني من نوفمبر القادم وذلك لعدم وصول تقرير العينه الوراثيه DNA .

تعود أحداث القضية رقم 15508 لسنة 2021 جنايات قسم شرطه ابشواي ،إلى 8 أغسطس الماضي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والد الفتاه بقيام نجله بالاعتداء علي شقيقته المعاقة ذهنيا داخل منزلهما بقرية العجميين بمركز ابشواي ،، وأنه فوجئ بإصابة ابنته باعياء شديد فاصطحبها الي مستشفي ابشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفي تخبره بأنها حامل ،مما أصاب الاب بصدمه ، واكتشف أن مرتكب تلك الجريمه ابنه وعلي الفور اتجه الاب الي مركز شرطة ابشواي ، وقام بتحرير محضر ضد ابنه والذي تم القبض عليه ،

واحيل الي النيابة العامة،التي قررت احالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم والتي أصدرت قرارها السابق.