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بوركينا فاسو.. الحكومة الانتقالية تعلن إحباط "محاولة انقلاب"
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوركينا فاسو.. الحكومة الانتقالية تعلن إحباط "محاولة انقلاب"

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو أنها أحبطت "محاولة انقلاب"، وذلك بعد عام تقريبا على وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر الانقلاب، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان بثّه التلفزيون الوطني في البلاد أن "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على ضباط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".

الجريدة الورقية