بوركينا فاسو.. الحكومة الانتقالية تعلن إحباط "محاولة انقلاب"

أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو أنها أحبطت "محاولة انقلاب"، وذلك بعد عام تقريبا على وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر الانقلاب، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان بثّه التلفزيون الوطني في البلاد أن "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على ضباط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".