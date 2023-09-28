خالد جلال: إمام عاشور كان "ألتراس زمالك" وكهربا تشاجر مع طارق حامد

أكد خالد جلال ، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ، أنه رحب برحيل محمود عبد المنعم (كهربا) عن الفريق الأبيض حين تولى المهمة مؤقتاً عقب رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الزمالك عام 2019.

وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" تعاملت مع كهربا لمدة 48 ساعة فقط ، هو شخص طيب ولكنني فوجئت بدخوله في مشادة خلال المران مع طارق حامد لا أريد الحديث عن تفاصيلها".

وأضاف:" رئيس الزمالك وقتها المستشار مرتضى منصور بعد المشادة أكد لي أن اتحاد جدة السعودي يرغب في ضم اللاعب ورحبت بالفعل ولكنه رحل بعدها للبرتغال".

وبسؤاله حول خيانة كهربا للزمالك برحيله المفاجئ قبل نهاية الدوري موسم 2018 – 2019 ، أشار إلى أن الأمر أصبح لا يقاس هكذا بعد تطبيق سياسة الاحتراف بدليل انتقال لاعبين من الأهلي للزمالك والعكس.

شعرت بصدمة من انتقال إمام عاشور للأهلي

وأضاف:" شعرت بصدمة أكبر من انتقال إمام عاشور للأهلي ، لأن إمام "ألتراس زمالك" والأمر كان مفاجأة لي أن يرحل إمام للفريق الأحمر لأنني أعلم مدى زملكاويته وأنا من رشحته للانضمام للفريق الأبيض".