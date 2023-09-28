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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد جلال: تمنيت انضمام عبدالله السعيد ورمضان صبحي للزمالك

عبدالله السعيد ورمضان
عبدالله السعيد ورمضان صبحي

أكد خالد جلال ، نجم الزمالك الأسبق ، أنه تمنى انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي ثنائي بيراميدز للزمالك.

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وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن رمضان لاعب رائع وتمنى التعاقد معه حين كان مدرباً للزمالك وأيضاً عبد الله السعيد ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها.

وأشار إلى أن أصعب لاعب تعامل معه هو أحمد علي مهاجم الزمالك الأسبق حين كان مدرباً للبنك الأهلي.

وأضاف:" أحمد علي لا يقبل الجلوس بديلاً وسيدرك مدى خطأ تفكيره عندما يصبح مدرباً".

رزاق سيسيه أكثر لاعب خذلني 

وأوضح أن أكثر لاعب دربه وتوقع تألقه ولكن ذلك لم يحدث هو الإيفواري رزاق سيسيه لأنه كان مبهراً مع الاتحاد ولكنه لم يظهر بنفس المستوى مع البنك الأهلي.

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