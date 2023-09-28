خالد جلال: تمنيت انضمام عبدالله السعيد ورمضان صبحي للزمالك
أكد خالد جلال ، نجم الزمالك الأسبق ، أنه تمنى انضمام عبد الله السعيد ورمضان صبحي ثنائي بيراميدز للزمالك.
وقال جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن رمضان لاعب رائع وتمنى التعاقد معه حين كان مدرباً للزمالك وأيضاً عبد الله السعيد ولكن المفاوضات لم تكتمل وقتها.
وأشار إلى أن أصعب لاعب تعامل معه هو أحمد علي مهاجم الزمالك الأسبق حين كان مدرباً للبنك الأهلي.
وأضاف:" أحمد علي لا يقبل الجلوس بديلاً وسيدرك مدى خطأ تفكيره عندما يصبح مدرباً".
رزاق سيسيه أكثر لاعب خذلني
وأوضح أن أكثر لاعب دربه وتوقع تألقه ولكن ذلك لم يحدث هو الإيفواري رزاق سيسيه لأنه كان مبهراً مع الاتحاد ولكنه لم يظهر بنفس المستوى مع البنك الأهلي.