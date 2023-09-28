"أصحاب المدارس الخاصة": 3 أقساط لدفع المصروفات الدراسية (فيديو)

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن 60 % من المدارس الخاصة تحصل على المصروفات بـ3 أقساط، مؤكداً أن معظم المدارس الخاصة لا تستطيع الحصول على المصروفات كاملة حالياً.

لا يمكن لأي مدرسة خاصة زيادة المصروفات بعيدا عن القرارات الوزارية

وأضاف بدوي علام خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"المذاع عبر فضائية "mbc masr"،مساء اليوم أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة الزيادة في أسعار المصروفات بعيدا عن القرارات الوزارية ، وإلا يتم إتخاذ إجراءات ضدها.

وتابع:"قبل فيروس كورونا، كان هناك لائحة لكل مدرسة ، بها مواعيد وقيم أقسط مصروفات المدرسة، و المدارس ترحب بشدة حتى في حالة تأخير الأقساط ، و لكن ذلك في حالة إلتزام ولي الأمر".