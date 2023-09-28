"التعليم": وفرنا منصات تعليمية على موقعنا بمشاركة مجموعة مدرسين مميزين (ميديا)

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ أكثر من شهر عن مجموعة من الإجراءات الأستثنائية، بطرح مواد تعليمية تقدم شرحاً مفصلاً للطلاب.

وأضاف شادي زلطة من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن وزارة التربية و التعليم قامت بإعداد بنوك أسئلة مجانية على موقعها الإلكتروني الرسمي للتسهيل على الطلاب.

توفير مجموعة من المدرسين المتميزين لتوفير خدمات للطلاب



وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات تعليمية واستعانت بمجموعة من المدرسين المتميزين لتوفير خدمات للطلاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يجبر أولياء الأمور على دفع أي شئ يزيد عن المصروفات المعلن عنها قانونياً.