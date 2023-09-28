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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موقف اتحاد الكرة من إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

مباراة الزمالك المقاولون
مباراة الزمالك المقاولون العرب

تحدث عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات، في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال حسين لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: مازالت مباريات الجولة الثانية جارية، سنرى تقارير الحكام وندرس كل شيء بشأن الجولة وبعدها تصدر القرارات.

وتابع: القانون واضح، المباراة تعاد في حالة وجود خطأ باعتراف الحكم، لن نعتمد على ما ظهر على الشاشة خلال حديث حكم الفيديو مع حكم الساحة ويجب أن يكتب الحكم بنفسه أنه أخطأ.

وكانت مباراة الزمالك والمقاولون العرب قد شهدت الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بسبب حديث الحكم مع مسؤولي غرفة الفار أثناء اللقاء والكشف عن بعض الأخطاء الأخرى أثناء اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب:

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث كان الزمالك متقدمًا بهدف حتى اللحظات الأخيرة من المباراة حيث نجح المقاولون في خطف هدف التعادل.

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