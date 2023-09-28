عامر حسين: اتفقنا مع مجلس أبو ظبي على استبعاد الزمالك من السوبر

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على إدارة المسابقات، عن كواليس استبعاد الزمالك من بطولة السوبر للأندية الأبطال.

قال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "نسقنا مع مجلس أبو ظبي من البداية على أن السوبر يقام بدون الزمالك، ولم يكن هناك نقاش حول موقفه".

وتابع: "نحن نحترم اللوائ، الأهلي أصدر بيان للاستفسار فقط عن شكل السوبر الجديد، لكنه لم ينسحب، وسيشارك بصورة طبيعية".

وأكمل: "وضعنا في الاعتبار مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والسوبر يقام في الفترة من 23 لـ28 ديسمبر، ولا يعني ذلك أن الأهلي يخوض أول مباراة يوم 23".

بطولة السوبر لا تقام وقت الأجندة الدولية

وأضاف: "بطولة السوبر لا تقام وقت الأجندة الدولية، وإقامة مباريات للدوري أول يناير لن يؤثر في إعداد المنتخب قبل أمم أفريقيا".