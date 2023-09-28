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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المسك فاح إحتفالا بالمولد النبوى الشريف فى جنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء ، حفل فنى بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء ، ضمن إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أ. عمرو بسيونى ، بذكرى المولد النبوي الشريف  .
بدأت فعاليات الإحتفال بالسلام الوطنى، أعقبه الفقرات الفنية والتى بدأتها فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بقيادة عازف الإيقاع على عبد الفتاح ، بباقة من الأغانى المستوحاة من التراث السيناوى منها " أهلآ وسهلا مرحبا  - يا أسمرانية " والتى نالت استحسان الحضور  .
حضر فعاليات الحفل ، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة نائبا عن معالى الوزير محافظ جنوب سيناء ، أ. أحمد الحضرى نائب رئيس مدينة طور سيناء ، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية بالمحافظة برفقة أ.  أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء .
قدم فعاليات الحفل الإذاعى محمد كمال ، والتى واصلت فقراتها المبهرة بعروض التنورة والمديح والإنشاد الدينى لفرقة النيل القومية للإنشاد الدينى إدارة أ. منال إبراهيم  ، حيث بدأت بالإفتتاحية " بسم الله الرحمن الرحيم - أداء المجموعة " تلاها أغنية " وحياتك يا مصر يا بلدى - الفنان كرم البنجاوى " ، تلاها  أنشودة مربعات للفنانة سارة الراوى  ، أعقبها إنشاد المسك فاح للمنشد رمضان شلبى  ، تلاها فقرة التنورة الراقصة بمصاحبة المنشد عادل خلوصى .
قدمت فعاليات الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أ.  أمل عبدالله  .
وأختتمت فعاليات الحفل  باستعراض " مصر الحقيقة " غناء المجموعة بمصاحبة التنورة والتى نالت تفاعل الحضور  .

الجريدة الورقية