المسك فاح إحتفالا بالمولد النبوى الشريف فى جنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء ، حفل فنى بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء ، ضمن إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أ. عمرو بسيونى ، بذكرى المولد النبوي الشريف .

بدأت فعاليات الإحتفال بالسلام الوطنى، أعقبه الفقرات الفنية والتى بدأتها فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، بقيادة عازف الإيقاع على عبد الفتاح ، بباقة من الأغانى المستوحاة من التراث السيناوى منها " أهلآ وسهلا مرحبا - يا أسمرانية " والتى نالت استحسان الحضور .

حضر فعاليات الحفل ، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة نائبا عن معالى الوزير محافظ جنوب سيناء ، أ. أحمد الحضرى نائب رئيس مدينة طور سيناء ، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية بالمحافظة برفقة أ. أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء .

قدم فعاليات الحفل الإذاعى محمد كمال ، والتى واصلت فقراتها المبهرة بعروض التنورة والمديح والإنشاد الدينى لفرقة النيل القومية للإنشاد الدينى إدارة أ. منال إبراهيم ، حيث بدأت بالإفتتاحية " بسم الله الرحمن الرحيم - أداء المجموعة " تلاها أغنية " وحياتك يا مصر يا بلدى - الفنان كرم البنجاوى " ، تلاها أنشودة مربعات للفنانة سارة الراوى ، أعقبها إنشاد المسك فاح للمنشد رمضان شلبى ، تلاها فقرة التنورة الراقصة بمصاحبة المنشد عادل خلوصى .

قدمت فعاليات الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أ. أمل عبدالله .

وأختتمت فعاليات الحفل باستعراض " مصر الحقيقة " غناء المجموعة بمصاحبة التنورة والتى نالت تفاعل الحضور .