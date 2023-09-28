انطلاق فعاليات في" حب مصر أتجمعنا " براس سدر

تحت رعاية اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء انطلقت فعاليات المهرجان الرياضي لسباق الدراجات، الذي نظمه مركز التنمية الشبابية برأس سدر تحت شعار "في حب مصر - نجتمع"، بمشاركة ٥٠ شاب و فتاه .

جاء ذلك بحضور المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر و النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ و حسام مصطفى مدير مركز التنمية الشبابية برأس سدر و القيادات الشعبية .

وأعطى رئيس المدينة إشارة البدء للسباق، من أمام الشركة العامة للبترول ، ثم اتجهوا للسير بشارع الكورنيش حتى نهاية شارع الكورنيش بمنطقة ٣٠٦ بطول ١٦٠٠ متر

وقال رئيس المدينة، إن الهدف من المهرجان هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، والتعرف على فوائدها الصحة للإنسان، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد قدوة في ممارسة الرياضة، وأول من دعا لاستخدام الدراجات كوسيلة مواصلات بيئية وموفرة، وأيضًا رياضية.

وقدم المدينة الشكر لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء و إدارة الشباب والرياضة برأس سدر وجميع المسئولين عن تنظيم المهرجان، و خاصة مركز التنمية الشبابية بالمدينة لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيًا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات، والجري والمشي حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للجميع، وتم توزيع جوائز مادية على الفائزين.



وقال حسام الدين مصطفى مدير مركز التنمية الشبابية برأس سدر ، إن ماراثون الدراجات شارك فيه أكثر من ٥٠ شاب وفتاة من مختلف الأعمار، موضحا أن الماراثون كان على مسافة ١٦٠٠ متر على الكورنيش ويهدف إلى تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات كوسيلة انتقال أساسية لدعم البيئة المحيطة بهم.