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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تصادم 3 سيارات ميكروباص بشرم الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

اصيب 6 أفراد، نتيجة حاث تصادم 3 سيارات ميكروباص، أمام حي الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بحادث تصادم 3 سيارات ميكروباص، أمام حي الرويسات بمدينة شرم الشيخ، علي الفور تم اخطار هيئة الأسعاف بالحادث ، وتم الدفع بـ 4 سيارات الي مكان الحادث.

و أسفر الحادث عن اصابة كل من :-

1- طلال جمال عارف - 24سنة - جنوب سينا - جرح بالجبهه1سم وسحجات وكدمات .
2-رجب ماهر قرني - 24سنة - الفيوم - جرح قطعي بالجبهه 5 سم واشتباه كسر بالقدم الايسر .
3-احمد سعيد جمعة - 27 سنة - الفيوم -  سحجات وكدمات وجرح 3سم باليد اليسري. 
4-هاله عوض عبد الفتاح - 43 سنة - القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج.
5-عائشة ادريس صبحي - 13 سنة - الفيوم  - سحجات وكدمات.
6-عطيه عبد الحميد شوقي عبد الحميد -  20 سنة - كفر الشيخ - اشتباه كسر بالقدم الايمن واشتباه ما بعد الارتجاج .
 

وتم تحويل المصابين الي مستشفي شرم الشيخ الدولى .

الجريدة الورقية