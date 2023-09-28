تصادم 3 سيارات ميكروباص بشرم الشيخ

اصيب 6 أفراد، نتيجة حاث تصادم 3 سيارات ميكروباص، أمام حي الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بحادث تصادم 3 سيارات ميكروباص، أمام حي الرويسات بمدينة شرم الشيخ، علي الفور تم اخطار هيئة الأسعاف بالحادث ، وتم الدفع بـ 4 سيارات الي مكان الحادث.

و أسفر الحادث عن اصابة كل من :-

1- طلال جمال عارف - 24سنة - جنوب سينا - جرح بالجبهه1سم وسحجات وكدمات .

2-رجب ماهر قرني - 24سنة - الفيوم - جرح قطعي بالجبهه 5 سم واشتباه كسر بالقدم الايسر .

3-احمد سعيد جمعة - 27 سنة - الفيوم - سحجات وكدمات وجرح 3سم باليد اليسري.

4-هاله عوض عبد الفتاح - 43 سنة - القاهرة - اشتباه ما بعد الارتجاج.

5-عائشة ادريس صبحي - 13 سنة - الفيوم - سحجات وكدمات.

6-عطيه عبد الحميد شوقي عبد الحميد - 20 سنة - كفر الشيخ - اشتباه كسر بالقدم الايمن واشتباه ما بعد الارتجاج .



وتم تحويل المصابين الي مستشفي شرم الشيخ الدولى .