فعاليات المهرجان الرياضي لسباق الدراجات برأس سدر

نفذ مركز التنمية الشبابية برأس سدر، بحضور علي حماده رئيس المدينه و النائب علي عطوه عضو مجلس الشيوخ فعاليات المهرجان الرياضي لسباق الدراجات، تحت شعار "في حب مصر - نجتمع"، بمشاركة نحو 100 من الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و محمد فتحي، وكيل الوزارة و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

ينفذ المهرجان بتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، والتعرف على فوائدها الصحة للإنسان، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد قدوة في ممارسة الرياضة، وأول من دعا لاستخدام الدراجات كوسيلة مواصلات بيئية وموفرة، وأيضًا رياضية.

وأكد أن المحافظة حرصت علي تأمين السباق على أعلى مستوى، من خلال تواجد سيارات الإسعاف وعدد من الأطباء والمسعفين حفاظًا على سلامة المشاركين .

كما وزع سيادته شهادات تقدير، وصرف جوائز مالية الشباب والفتيات الفائزين.

يهدف الماراثون إلى تشجيع ودعم الشباب على ممارسة الرياضة، واستخدام الدراجات كوسيلة انتقال أساسية لدعم البيئة المحيطة بهم .