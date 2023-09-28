نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك.. صدام ناري بين النصر والاتفاق

أجريت اليوم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "كأس الملك"، بعد اكتمال عقد الأندية المتأهلة بصعود الفتح والوحدة والخليج وأبها اليوم.

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن المباريات التالية:

الفتح ✖ الشباب

التعاون ✖ الوحدة

الهلال ✖ الحزم

النصر ✖ الاتفاق

الأهلي ✖ أبها

الفيحاء ✖ الاتحاد

الخليج ✖ ضمك

النجمة ✖ الفيصلي

وتعد مباراة النصر والاتفاق هي المواجهة الأقوى والأصعب في دور الـ16 من البطولة، نظرًا للعناصر المميزة والنجوم الكبار التي يمتلكها الفريقين تحت قيادة المدربين لويس كاسترو و ستيفن جيرارد.