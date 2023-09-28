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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك.. صدام ناري بين النصر والاتفاق

قرعة كأس خادم الحرمين
قرعة كأس خادم الحرمين

أجريت اليوم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "كأس الملك"، بعد اكتمال عقد الأندية المتأهلة بصعود الفتح والوحدة والخليج وأبها اليوم.

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الفيحاء يطيح بالرياض ويخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الملك

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن المباريات التالية:

الفتح ✖ الشباب

التعاون ✖ الوحدة

الهلال ✖ الحزم

النصر ✖ الاتفاق

الأهلي ✖ أبها

الفيحاء ✖ الاتحاد

الخليج ✖ ضمك

النجمة ✖ الفيصلي

وتعد مباراة النصر والاتفاق هي المواجهة الأقوى والأصعب في دور الـ16 من البطولة، نظرًا للعناصر المميزة والنجوم الكبار التي يمتلكها الفريقين تحت قيادة المدربين لويس كاسترو و ستيفن جيرارد.

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