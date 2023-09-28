تشيلسي وأرسنال يتأهلان إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية

حسم فريقي تشيلسي وأرسنال بطاقتنا التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتحقيق الفوز في المواجهات التي خاضها الفريقين اليوم بدور الـ32.

وحقق فريق تشيلسي الفوز على برايتون بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

في حين حقق أرسنال الفوز على برينتفورد بهدف نظيف سجله اللاعب ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة من عمر المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب غريفين بارك.

مانشستر سيتي يودع البطولة

وكان السيتي قد ودع البطولة بعد سقوطه على يد نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في حين تأهل ليفربول لدور الـ16 عقب فوزه على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في ملعب آنفيلد.