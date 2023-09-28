عاجل
"تشهير وقلة أدب" أول رد من ياسمين عز بعد سخرية نيشان منها|إجراء قانوني ضده صديقة ضحية جامعة القاهرة تكشف تفاصيل الحادث (فيديو)
الخميس 28 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي وأرسنال يتأهلان إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية

فريق تشيلسي
فريق تشيلسي

حسم فريقي تشيلسي وأرسنال بطاقتنا التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتحقيق الفوز في المواجهات التي خاضها الفريقين اليوم بدور الـ32.

txt

بوكيتينو يكشف سر أزمة تشيلسي

txt

موعد مواجهة تشيلسي وبرايتون بـ كأس الرابطة المحترفة

وحقق فريق تشيلسي الفوز على برايتون بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

في حين حقق أرسنال الفوز على برينتفورد بهدف نظيف سجله اللاعب ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة من عمر المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب غريفين بارك.

مانشستر سيتي يودع البطولة

وكان السيتي قد ودع البطولة بعد سقوطه على يد نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في حين تأهل ليفربول لدور الـ16 عقب فوزه على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في ملعب آنفيلد.

الجريدة الورقية