افتتاح معرض أيادي مصر على هامش مهرجان الخيول العربية الأصيلة بالشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، معرض (أيادي مصر) للحرف اليدوية والمُقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية والذي يضم أعمالاً فنية يدوية من (خزف – فخار – سجاد يدوي – مشغولات يدوية – عرائس خشبية – انتيكات – كروشيه – ملابس هاند ميد- ريزن – فخار) تعكس أصالة وجودة المنتج المصري وتُعد نواه لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهم.

جاء ذلك على هامش افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 27، مساء اليوم، والذي تنظمه محافظة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

تفقد المحافظ أجنحة المعرض والذي يعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل بما يضمه من رصيد حضاري وفكري وثقافي، مشيدا بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تُعد نواه لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.

كما افتتح محافظ الشرقية معرضاً للفنون التشكيلية يضم أعمالاً فنية نالت إعجاب الحضور.

وحرص المحافظ على تفقد جناح الطب البيطري العسكري، وجناح مستلزمات الخيول والأعلاف، وجناح الخدمات والمجهزين للمشاركة في تقديم الدعم اللازم للخيول المشاركة في فعاليات المهرجان على مدار اليومين القادمين.