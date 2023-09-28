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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبسه على على ذمة التحقيقات.. تفاصيل القبض على سائق دهش شخصًا بالمرج

دهس شخص على الطريق
دهس شخص على الطريق

حبست النيابة العامة بالمرج، سائق نقل دهس شخصًا أثناء عبوره الطريق بطريق السلام المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

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القبض على سائق دهش شخصًا بطريق السلام المرج

نجحت الداخلية في ضبط سائق لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة، مما أدى لوفاته في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج بدائرة القسم.

 

وبالانتقال تبيَّن أنه حال قيام المتوفي "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

 

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها "سائق- مقيم بمحافظة الشرقية (له معلومات جنائية)"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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