ختام دورة المدرب المشارك المعتمد دوليا TOT بجامعة الزقازيق

شهد الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، حفل ختام دورة المدرب المشارك المعتمد دوليا من البورد الدولى TOT، والتى عقدت خلال الفترة من ٢٣-٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى والمدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وفريق الإدارة بالمركز رحاب مرتضي، الدكتورة شيماء فرج، والدكتورة ياسمين فهمي، بالإضافة إلى المشاركين بالدورة من أعضاء هيئة التدريس.

واشتملت فعاليات اليوم الختامى للدورة، تقييم للمتدربين، وءلك عن طريق عرض مصغر لدورة تدريبية لكل مشارك بالإضافة لامتحان نظري.

وخلال كلمته أشاد الدكتور إيهاب الببلاوى بما يشهده مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية من تطور خلال الفترة الأخيرة، وتنوع الدروات التدريبية التى ينظمها من خلال حقيبة تدربية متخصصة في صناعة المدرب المحترف، مزود بالمعرفة والمهارة اللازمة، وتؤهل المشاركين للعمل فى مختلف المجالات وبمختلف المؤسسات التعليمية الدولية على مستوى العالم، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين والشكر للمدربين الذين قاموا بتدريب المشاركين ولكل العاملين بالمركز.

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحى إلى أنه قد شارك فى الدورة ١٦ عضو هيئة تدريس بالجامعة، وقام بالتدريب فيها نخبة من المدربين المحترفين المعتمدين دوليا وهما: الدكتور أحمد متولى والدكتور إيمان سلمان، المدربان المعتمدان دوليا من البورد الدولى، من خلال حقيبة من البرامج التدريبية المتميزة، وذلك على مدار خمسة أيام من ٩ صباحا حتى ٧ مساءا .

وأشاد المشاركون بالدورة، مؤكدين استفادتهم منها مهنيا وعلى المستوى الشخصي، من خلال تنظيم الوقت وإدارته والتحكم فى الانفعالات وكيفية التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، واكتساب مهارات المدرب المحترف.

وأثنى المدربون على فريق إدارة المركز، والانضباط، وتوفير كافة الوسائل والامكانيات والتنظيم المتميز للدورة.