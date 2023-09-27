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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة محامي شمال القاهرة تُكرم الكاتبة الصحفية إنجي طه

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين، اليوم الأربعاء، الكاتبة الصحفية إنجي طه، مسئولة الملف الصحفي والإعلامي بجريدة الوفد.

 المولد النبوي الشريف

وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، تحت عنوان “ليلة مصرية في حب الرسول بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

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محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

شارك فى الاحتفالية، الدكتور صبري عبدالرؤف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور حمدالله الصفتي مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتور القس الأب رفيق جريش، ومجلس كنائس مصر مقرر لجنة الاعلام ببيت العائلة .

 

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