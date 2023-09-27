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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق جراج المبنى الإداري لنقابة المهندسين والإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

شبت النيران في بدروم وجراج المبني الإداري لنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، اخمدتها 3 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، اليوم الأربعاء،  دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارًا من الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ حول وقوع حريق في منطقة الشاطبي، وسط المحافظة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أرجاء مبنى النقابة.

وجاء بالتحريات الأولية، أن الحريق نشب مع انقطاع التيار الكهربائي اليومي وعودته، مما أدى لعمل جهاز إنذار الحريق، فتم إخلاء الجراج من السيارات والأفراد، وفصل التيار الكهربي عن المبنى، والاستعانة بالإطفاء لوجود دخان كثيف.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

 

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