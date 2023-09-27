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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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نقابة محامي شمال القاهرة تُكرم خالد البلشي وجمال عبدالرحيم

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي خالد البلشى نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام الصحفيين.

مناسبة المولد النبوي الشريف

وذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها نقابة محامي شمال القاهرة برئاسة عمرو محى الدين نقيب محامي شمال القاهرة، تحت عنوان “ليلة مصرية في حب الرسول بمناسبة المولد النبوي الشريف”.

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جامعة الوادي الجديد تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة بذكرى المولد النبوي

شارك فى الاحتفالية، الدكتور صبري عبدالرؤف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور حمدالله الصفتي مدير الشئون العلمية والثقافية بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتور القس الأب رفيق جريش، ومجلس كنائس مصر مقرر لجنة الاعلام ببيت العائلة .

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محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف .. صور

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