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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حماية الطفل بالمنيا تنظم احتفالية المولد النبوي الشريف

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي ومنطقة المنيا الأزهرية ، ومكتبة مصر العامة ، وهيئة انقاذ الطفولة احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين .

وذلك في ضوء تنفيذ التكليفات الصادرة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، و في إطار الإهتمام بملف حماية الطفل وحمايته من المخاطر ، وجعلها في مقدمة اولوياتها ،  والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال.

 

وبدأت الإحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ، ومن جانبها، رحبت فاطمة الزهراء علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ، بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة ذكرى مولد النبوى الشريف ، وانها من أهم المناسبات الدينية التى يحتفل بها المسلمون كل عام ، حيث ان تنفيذ الإحتفالية يأتي فى إطار حرص الدولة واهتمامها بملف حماية الطفل ، وكل ما يتعلق به من أجل تحقيق دمج أطفالنا بالمجتمع ، و تقديم المصلحة الفضلى للأطفال ،  والحرص على تنفيذ انشطة ترفيهية تعليمية وتوعوية للأطفال بهذا اليوم العظيم. 

 

وأوضح الشيخ احمد محمد مهنى مدير التعليم الابتدائى بمنطقة المنيا الازهرية، كيف كانت نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ، واشار الى أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الجميع باتباع صفاته والتحلى بأخلاقياته، وعلى جانب الإحتفالية، قدم منطقة المنيا الأزهرية بعض التواشيح والأغاني الدينية ، بذكرى مولد الرسول صلي الله عليه وسلم ، و قدمت هيئة انقاذ الطفولة الهدايا للأطفال ، وكذلك مكتبة مصر العامة قدمت الهديا ، وبعض الأنشطة التعلمية والعلمية ، ونشر البهجة والسرور على أطفالنا.

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