حماية الطفل بالمنيا تنظم احتفالية المولد النبوي الشريف

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي ومنطقة المنيا الأزهرية ، ومكتبة مصر العامة ، وهيئة انقاذ الطفولة احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين .

وذلك في ضوء تنفيذ التكليفات الصادرة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، و في إطار الإهتمام بملف حماية الطفل وحمايته من المخاطر ، وجعلها في مقدمة اولوياتها ، والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال.

وبدأت الإحتفالية بتلاوة القرآن الكريم ، ومن جانبها، رحبت فاطمة الزهراء علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة ، بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة ذكرى مولد النبوى الشريف ، وانها من أهم المناسبات الدينية التى يحتفل بها المسلمون كل عام ، حيث ان تنفيذ الإحتفالية يأتي فى إطار حرص الدولة واهتمامها بملف حماية الطفل ، وكل ما يتعلق به من أجل تحقيق دمج أطفالنا بالمجتمع ، و تقديم المصلحة الفضلى للأطفال ، والحرص على تنفيذ انشطة ترفيهية تعليمية وتوعوية للأطفال بهذا اليوم العظيم.

وأوضح الشيخ احمد محمد مهنى مدير التعليم الابتدائى بمنطقة المنيا الازهرية، كيف كانت نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ، واشار الى أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الجميع باتباع صفاته والتحلى بأخلاقياته، وعلى جانب الإحتفالية، قدم منطقة المنيا الأزهرية بعض التواشيح والأغاني الدينية ، بذكرى مولد الرسول صلي الله عليه وسلم ، و قدمت هيئة انقاذ الطفولة الهدايا للأطفال ، وكذلك مكتبة مصر العامة قدمت الهديا ، وبعض الأنشطة التعلمية والعلمية ، ونشر البهجة والسرور على أطفالنا.