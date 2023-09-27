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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشاكل أهالي قرية ٣٠ يونيو بالقصاصين

رئيس المدينة يتفقد
رئيس المدينة يتفقد مشاكل الفلاحين بالقصاصين

 

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة إيجاد حلول لمشاكل المواطنين والمزارعين بقريه ٣٠ يونيو التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وفي هذا الشأن اجتمع مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بعدد من المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم، وذلك بحضور ممثلي الزراعة والري لعرض المشكلات في حضور أطرافها والتوصل لحل يرضي المزارعين ويحفظ حقوقهم وبما لا يخالف القانون.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالمزارعين وتخفيف الأعباء عنهم ورفع مستوى معيشتهم.

 

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