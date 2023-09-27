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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

احالة ديلر الأيس بالشروق للجنايات

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت  نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء احالة المتهم بحيازة كمية من مخدر الآيس بغرض ترويجه لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم ع.ح عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وأقر أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من مخدر الآيس بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

والبداية عندما ألقي القبض على عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته (كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلو جرام– كمية من مسحوق الهيروين المخدر- مبلغ مالي- ميزان حساس).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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