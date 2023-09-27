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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض  4 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين بإصابات متفرقة، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل طيبة شمال الأقصر.

 

بالاسماء ..إصابة  4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي شمال الأقصر

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الأقصر، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قرب مدخل مدينة طيبة شمال الأقصر وإصابة 4 أشخاص.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من: رضوى شاذلي 6 سنوات - كدمات، شاذلي علي محمد 50 سنة- جروح قطعية بالوجه.

كما أصيبت كلا من الشقيقتان: كريمة أبو ستة موسى 44 سنة - كدمات، سنية أبو ستة موسى 46 سنة - اشتباه كسر بالكتف الأيمن.

وتم نقل جميع المصابين على الفور إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

 إصابة 11شخصا  فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل البحيرة

كما تعرض 11شخصا للاصابة  بكسور وجروح مختلفة ، اليوم الاربعاء، فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بمركز أدوم بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 11شخصا بكسور وجروح مختلفة، فى حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من مدينة إدكو .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 

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