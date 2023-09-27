"حلول لمواجهة المشكلة السكانية" لقاء توعوي بثقافة المنيا

عقد قصر ثقافة المنيا، لقاءا توعويا عن المشكلة السكانية، ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر سبتمبر الحالي.

وناقش خلاله دكتور محمد البدري أستاذ الجغرافيا بجامعة المنيا، المشكلة السكانية، كونها إحدى التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع، وأوضح "البدري" أن هناك عددا من الدول العربية والنامية ، تعاني من زيادة سكانية مخيفة لا يقابلها زيادة في الموارد ، ولم يواكبها تخطيط عمراني مناسب نتيجة البناء على الأرض الزراعية ،÷ والتي تناقصت مساحتها بشكل كبير ، بعد أن كانت تؤمن الغذاء والكساء وخامات الصناعة حتى الثمانينيات.

وأشار البدري، إلى ضرورة دراسة السكان في الدول التي تعاني من مشكلة الإنفجار السكاني، لمواجهتها والحد منها ، وذلك من خلال معرفة الحجم ، ومعدلات النمو ، والتوزيع ، والكثافة ، والخصائص السكانية ، ومنها ، التركيب النوعي والعمري ، والحالة الصحية والتعليمية، واختتم اللقاء الذي جاء ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بتقديم بعض الحلول لمواجهة القضية السكانية، منها ضرورة وضع خطط مستقبلية لتقليل معدلات المواليد، وذلك من خلال التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة، والإقبال على تنظيم الأسرة، وتوسيع نطاق التعليم لاسيما بالنسبة للمرأة، هذا إلى جانب السماح بالإنتقال إلى المدن الجديدة بهدف تنمية عمرانية مستدامة ، في مختلف أنحاء الجمهورية ، الأمر الذي ينعكس على التنمية الإقتصادية للدولة في إطار إستراتيجية 2030.