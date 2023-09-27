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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة: الإخوان يفكون الشتائم بالدولارات (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية ضد النجاح وتتمنى ألا تنجح مصر، لذلك، فإنها عناصرها يغضبون عندما يتحدث الإعلام المصري عن الإنجازات التي تحققت طيلة السنوات الماضية. 

وأضافت، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: “أتحدث بكلمة الحق وأرى بُعد نظر وإنجازات وقائد عظيم، ولا أحصل على مكافأة أو ترقية، ولا أنتظر أي شيء حتى أنطق بكلمة الحق لأنني أخاف على بلدي وأرى كواليس لا يراها الناس وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصلح شخص في هذه الحقبة الزمنية كي يكون قائد السفينة”. 

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بسمة وهبة تفتح النار على الإخوان.. أنا مش بطبل (فيديو)

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بسمة وهبة: الرئيس السيسي إنسان أصيل وقائد يعمل ويصارح شعبه (فيديو)

وتابعت الإعلامية: "نقول الحق بينما ينطق أهل الشر بالزور، وهذه الجماعة لا تثق في الله وتعتقد أن الخير في يد الإنسان .. أنا لا أطمع في شيء إلا من الله عز وجل.. تطبيل إيه اللي بتقولوا عليه؟! الله هو فقط من يسخر الأرض ومن عليها.. أنتو اللي بتقبضوا بالدولار وكل العملات مقابل الشتائم وكل ما تشتموا أكتر كل ما تقبضوا أكتر وأنا اللي بحب بلدي".

الرهان على الشباب

ولفتت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة طمأنة خلال كلمته ضمن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اليوم الأربعاء، حيث عبرت عن إيمانه بقوة الشباب وقدرتهم على صناعة المستقبل، حيث قال "بقى في أمة شبابها بالحجم ده ويبقى عندها قلق من بكرة؟!".

 وأضافت: “الرئيس عبدالفتاح السيسي يراهن على شباب مصر ويقول إن الغد سيكون لهم وإنهم قادرون على حفظ أقدار هذه الأزمة، وكل إنجازات ومشروعات الرئيس السيسي ليست للحاضر فقط، ولكن للمستقبل أيضا، وسينعم الشباب والأجيال المقبلة بالإنجازات”.

وتابعت الإعلامية: “الرئيس السيسي يراهن على شباب مصر اللي زي الورد وشفناهم امبارح، وهو ما يعني أنه مؤمن بالشعب المصري، وبخاصة أنه قادر على صنع مستقبل أفضل”.

 

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