متابعة أعمال البعثات الأجنبية بالمناطق الأثرية في الفيوم

قام الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال البعثات الأجنبية بالمناطق الأثرية، بحضور نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري بالمنطقة.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية والمتابعة اليومية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها.

جاء ذلك بحضور ياسر الفسكى مفتش آثار الفيوم واشرف صبحي مدير البعثات والحفائر وهدى محمد مفتش آثار بادارة الوعي الأثري، وشملت الزيارة منطقة آثار أم البريجات، بالإضافة إلى متابعة أعمال البعثة الفرنسية بقيادة رئيس البعثة الدكتور جلاتسى واعضاء البعثة ويرافق البعثة سيد عوض مفتش آثار الفيوم وابراهيم على مفتش آثار الفيوم وأحمد معوض مفتش آثار الفيوم وطارق موسى مفتش آثار الفيوم.

يأتى هذا ضمن خطة المنطقة للمرور الدورى على المناطق الاثرية بالفيوم للحفاظ عليها والحرص على تنفيذ برنامج البعثة لهذا الموسم طبقًا لموافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية، وذلك مع بداية موسم أعمال البعثات الاجنبية بالمناطق الأثرية، وتنفيذا لخطة إدارة منطقة آثار الفيوم بتفقد المناطق الأثرية ومتابعة أعمال البعثات الاجنبية بالمناطق الاثرية.

وكانت المناطق الأثرية بالمحافظة قد شهدت إقبالا كثيفًا من الزائرين خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها منطقة هرم هوارة.

وتتميز محافظة الفيوم بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور، فاشتهرت بمعالمها السياحية وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التي يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم، وامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية، ويعتبر هرم هوارة من أكثر المناطق جذباً للسياح.

وكشفت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، أن الإدارة حريصة على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

وفد أمريكي يزور منطقة هرم هوارة الأثرية بالفيوم

وجاء ذلك فى اطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وحرص الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأضافت "عاطف" مدير إدارة الوعي الأثري أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت وفدًا من امريكا

زار محافظة الفيوم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى السائحين سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية، وذلك في إطار حرص إدارة الوعي الأثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.