مركز شباب الشيخ شبل بالمراغة ينفذ معسكرا في الخدمة العامة

نفذ مركز شباب الشيخ شبل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج فعاليات معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز وتم تنفيذه من خلال شباب الطلائع التابعين للمركز للتعبير عن مدى تفانيهم وإخلاصهم في حب الوطن والعمل الخيري التطوعي ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .





وتهدف مثل هذه النوعية من المعسكرات في الخدمة العامة إلى إظهار الفكر السليم والعقلية المستنيرة والحالة النفسية المنزنة في حب العمل التطوعي والوطن وسط مجموعات مقسمة كل منهم له دور محدد ومهمة مكلف بها بعيدًا كل البعد عن الأفكار المشوشة والمغلوطة .





واستغلت إدارة مركز شباب الشيخ شبل القدرات الكامنة للشباب بذات القرية للمشاركة في هذه المعسكرات لقضاء أوقات الفراغ لما هو مفيد ونافع.





وفي نهاية المعسكر سادت حالة من الفرحة العارمة بين جميع المشاركين مؤكدين على العزيمة والإرادة القوية لديهم وإنكار الذات في حب وطنهم مصر الغالية.





وثـمَّن الدكتور محمد فريد شوقي تلدور الذي تقوم به مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج مشددًا على ضرورة مواصلة جعل مراكز الشباب أكثر اندماجًا وجاذبية للشباب من خلال تحقيق رغبات المترددين عليها في ضوء السياسة المنظمة للوزارة.





وفي سياق متصل شهد ملعب مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة فعاليات نهائي الدوري في خماسي كرة القدم وسط حضور جماهيري غفير من أبناء القرية والقرى المجاورة استمتع بأفضل الدورات المنفذة على حد قولهم.





أقيمت المباراة النهائية فى نهائى الدوري بمركز شباب باصونة بين فريقي الأهلي والنصر السعودي بعد سلسلة متتابعة من المبارايات وانتهت نتيجة المباراة النهائية فى الدوري في خماسي كرة القدم بفوز الأهلي على فريق النصر السعودي بنتيجة ٤ / ١ ليحصل على المركز الأول وكأس الدوري .





ومن جانبه قال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن ملف الرياضة يلقي اهتماماً كبيراً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي وجه لإعداد ملف أنشطة رياضية مكثفة لإستيعاب النشئ والشباب والأعضاء داخل مراكز الشباب خاصة خلال العطلات الدراسية.