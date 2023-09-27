مدرب اليونايتد يشيد بـ المغربي" أمرابط" وكاسيميرو

تحدث إيرك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن لقاء كريستال بالاس في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

وابدى تن هاج، سعادته بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على كريستال بالاس 3 - صفر .

وجاء الفوزبفضل أهداف أليخاندرو جارناتشو وكاسيميرو وأنتوني مارسيال.

وقال تن هاج: إنها ليلة جيدة، لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة، وهذا ما كنا نبحث عنه، الروح جيدة دائما، وكان العمل الجماعي حاضرا دائما، تقدمنا خطوة إلى الأمام، لا يزال هناك الكثير لنقوم به، لكننا نحرز تقدما.

وعن الظهور الأول لسفيان أمرابط، قال تن هاج : إنه لاعب إذا احتاجه الفريق، فسوف يلعب في أي مركز، فور مشاركته ساهم مع الفريق، يمتلك الجودة الكافية، لديه كل ما يحتاجه ليساهم مع الفريق، وهو يجلب الكثير من الطاقة والديناميكية حينما يشارك.

وعن أداء كاسيميرو، قال مدرب مانشستر يونايتد :تعرفون صفاته ، وهو يضيف الكثير للفريق، لطالما كانت ضرباته الرأسية تشكل تهديدًا.