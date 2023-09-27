جامعة أسيوط تنظم "دورات التحول الرقمى للترقية أستاذ وأستاذ مساعد"

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط يعلن عن خطته لدورات التحول الرقمي لترقية أستاذ وأستاذ مساعد لشهر أكتوبر 2023 تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط عن خطته التدريبية " دورات التحول الرقمى للترقية أستاذ وأستاذ مساعد " لشهر أكتوبر 2023، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الأعضاء هيئة التدريس والتحضير لترقيتهم إلى رتبة أستاذ وأستاذ مساعد. يعتبر الحصول على هذه الرتب المرموقة خطوة هامة في مسار التطوير الأكاديمي والمهني للأعضاء.

تتضمن خطة التدريب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في التعليم والأبحاث العلمية. وسيتم تنظيم الدورات بشكل تفاعلي وشامل، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات الرقمية في عملية التدريب. سيتم تقديم المحاضرات من قبل خبراء وأكاديميين متميزين في المجال، الذين سيشاركون المشاركين المعرفة والخبرة اللازمة للنجاح في مجال التحول الرقمي.

تعتبر هذه الدورات فرصة فريدة للأعضاء لتعلم استخدام التكنولوجيا الحديثة بطرق مبتكرة، وتطبيقها في تصميم وتنفيذ أنشطة التعليم والأبحاث الخاصة بهم. كما ستساهم في تعزيز قدرات الأعضاء في تطوير استراتيجيات التدريس القائمة على التكنولوجيا واستخدام الأدوات الإلكترونية في تقديم المحاضرات والمواد التعليمية.

تشتمل الدورات على مواضيع متنوعة مثل تصميم وإدارة منصات التعلم الإلكتروني، تطوير المحتوى الرقمي، استخدام الوسائط المتعددة في التعلم، تقييم وتحليل البيانات التعليمية، وتنفيذ الأبحاث العلمية المستندة إلى التكنولوجيا الحديثة. وسيتم توفير الموارد اللازمة للمشاركين للتفاعل والمشاركة الفعالة في الدورات، بما في ذلك الدروس العملية والنقاشات المجموعات.

يتمنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تحقيق نجاح كبير لهذه الدورات والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم والبحث العلمي بجامعة أسيوط. ويدعو جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يهتمون بتحسين قدراتهم الرقمية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال إلى التسجيل في الدورات والاستفادة الكاملة من هذه الفرصة القيّمة.