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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي رغم فاجعة إعصار دانيال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 احتفل أطفال مدينة درنة الليبية، الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، رغم الفاجعة التي أصابت المدينة إثر كارثة إعصار دانيال.

 وتداول نشطاء ليبيون صورًا تبرز احتفال الأطفال بذكرى المولد النبوي في شوارع المدينة وتحديدًا الجانب الغربي.

 كارثة فيضان درنة:

 وأكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء التحقيقات الناجزة في كارثة فيضان درنة، مشيرًا إلى أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة.

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إسعاف ليبيا: الفرق المصرية تواصل انتشال جثث إعصار دانيال من البحر

 وكشف عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في مدينة درنة تلوثًا جرثوميًا.

 تعكس احتفالات أطفال درنة بالمولد النبوي الشريف روح التحدي والأمل التي يتحلى بها الشعب الليبي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

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محافظ  بنى سويف يستقبل وفداً من محافظة مطروح لتلقى واجب العزاء فى ضحايا إعصار" دانيال "

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