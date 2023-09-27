أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي رغم فاجعة إعصار دانيال

احتفل أطفال مدينة درنة الليبية، الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، رغم الفاجعة التي أصابت المدينة إثر كارثة إعصار دانيال.

وتداول نشطاء ليبيون صورًا تبرز احتفال الأطفال بذكرى المولد النبوي في شوارع المدينة وتحديدًا الجانب الغربي.

كارثة فيضان درنة:

وأكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء التحقيقات الناجزة في كارثة فيضان درنة، مشيرًا إلى أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة.

وكشف عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في مدينة درنة تلوثًا جرثوميًا.

تعكس احتفالات أطفال درنة بالمولد النبوي الشريف روح التحدي والأمل التي يتحلى بها الشعب الليبي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.