عاجل
افتتاح محطات مترو جديدة في الخط الرابع قريبا (قيديو) بكاء وعويل.. قصة عريس تحولت حياته لفاجعة في الفرح
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين في شبرا الخيمة لجلسة أكتوبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة،   محاكمة 4 متهمين بينهم 3 أشقاء، المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين فى شبرا الخيمة لجلسة دور أكتوبر المقبل للمرافعة

txt

إحالة المتهمين بالتعدى على جارهم في القليوبية للجنايات

txt

ربطه بسلسلة حديدية.. نجار ينهي حياة ابنه في الدقهلية

لـ اكتوبر ..  محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين في شبراالخيمة

صدر الحكم  برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي رئيس المحكمة، وعضوية تامر محمد رضا البرديسى ومحمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب،

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 23475 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4419 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في يوم 8 / 11 / 2022، قام كل من: "شعبان أ.ح"، وشهرته ( دودو ) 24 سنة صاحب مغسلة ومقيم الكابلات بشبرا الخيمة، " باسم أ.ح" 35سنة - عامل مقيم ذات العنوان، "إسلام ع.ش" 24 سنة  عاطل، "صابر أ.ح" 23 سنة، "سيد أ. ح"، وجميعهم مقيمون بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعًا وآخرين مجهولين قتلوا عمدًا المجني عليه "مصطفى يوسف عبد الرحمن أحمد" عن سبق إصرار إثر خلاف سابق، إذ استدرجه المتهم الثالث لمحل الواقعة وما أن ظفر به المتهمان الأول والثاني حتى أطلقًا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحيهما الناريين - مسدسين تاليي الوصف قاصدين من فعلتهما إزهاق روحه فأحدثا إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة ان اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين في ذات الزمان والمكان إذ شرعوا في قتل المجني عليهما  "أحمد عبد العال خلال أنور"، و"محمد سعيد عبد السلام محمد" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الثاني إبان تواجد الأول منهما صحبة المجني عليه المتوفى صوبه عيارًا ناريًا من سلاحه النارى سالف الذكر وتعدى المتهم الثالث عليه بسلاحه الأبيض - مطواة - تالية الوصف برقبته ووجه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق.

مواد متعلقة

ربطه بسلسلة حديدية.. نجار ينهي حياة ابنه في الدقهلية

بعد ساعات من أختفائه ..العثور علي جثة تلميذ مقتولا داخل منزل مهجور بالمنوفية

الدفع بـ 9سيارات إطفاء.. السيطرة علي حريق بأرض زراعية في بنها

سقوط ديلر الحشيش في قبضة الأمن بالقليوبية

تشكيل لجنة لحصر خسائر وتلفيات مصنع الملابس المحترق بالعبور

السيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

إصابة 15 عاملا والدفع بـ16 سيارة إسعاف.. تفاصيل حريق مصنع ملابس في العبور (صور)

التصريح بدفن جثمان طفل فقد حياته بطلقة طائشة بقليوب

الجريدة الورقية