تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين في شبرا الخيمة لجلسة أكتوبر

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 أشقاء، المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين فى شبرا الخيمة لجلسة دور أكتوبر المقبل للمرافعة

لـ اكتوبر .. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخرين في شبراالخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي رئيس المحكمة، وعضوية تامر محمد رضا البرديسى ومحمود منير خليل وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب،

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 23475 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4419 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في يوم 8 / 11 / 2022، قام كل من: "شعبان أ.ح"، وشهرته ( دودو ) 24 سنة صاحب مغسلة ومقيم الكابلات بشبرا الخيمة، " باسم أ.ح" 35سنة - عامل مقيم ذات العنوان، "إسلام ع.ش" 24 سنة عاطل، "صابر أ.ح" 23 سنة، "سيد أ. ح"، وجميعهم مقيمون بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعًا وآخرين مجهولين قتلوا عمدًا المجني عليه "مصطفى يوسف عبد الرحمن أحمد" عن سبق إصرار إثر خلاف سابق، إذ استدرجه المتهم الثالث لمحل الواقعة وما أن ظفر به المتهمان الأول والثاني حتى أطلقًا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحيهما الناريين - مسدسين تاليي الوصف قاصدين من فعلتهما إزهاق روحه فأحدثا إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق أودت بحياته إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة ان اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين في ذات الزمان والمكان إذ شرعوا في قتل المجني عليهما "أحمد عبد العال خلال أنور"، و"محمد سعيد عبد السلام محمد" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الثاني إبان تواجد الأول منهما صحبة المجني عليه المتوفى صوبه عيارًا ناريًا من سلاحه النارى سالف الذكر وتعدى المتهم الثالث عليه بسلاحه الأبيض - مطواة - تالية الوصف برقبته ووجه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق.